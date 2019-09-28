«Автодром Сочи» принимает российский этап Формулы-1, который стартовал в пятницу, 28 сентября. В воскресенье состоится итоговая гонка, на которой ожидается до 37 тысяч зрителей.

Именно такое количество билетов на гонку уже реализовано. «Продано 37 тысяч билетов, выручка на 15 процентов больше, чем в прошлом году, в том числе за счёт повышенного спроса на места в вип-ложах. Так что всё идёт нормально», — сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, старт воскресной гонки будет дан в 14:10 по московскому времени. Пилотам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженность дистанции составит 309,745 километра. Ранее синоптики предупредили, что во время соревнований могут пройти дожди и грозы.

Ранее россиянин Даниил Квят во время первой и третье свободных практик столкнулся с техническими проблемами своего болида.