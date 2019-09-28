Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что Алина Загитова будет выступать в ее ледовом спектакле «Спящая красавица» только после того, как вернется с чемпионата России. Турнир будет проходить в Красноярске в период с 24 по 29 декабря.
«Сразу по окончании чемпионата России она будет участвовать в нашей сказке на льду и в период новогодних каникул будет радовать вас своим необыкновенным катанием!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
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Ещё одна чудесная новость для всех поклонников и любителей фигурного катания!!!💯🔝🔝🔝 Наша сказочная семья "Спящей Красавицы. Легенда Двух Королевств"👸😴🧚♀️ пополнилась потрясающей фигуристкой, на данный момент лучшей фигуристкой Мира и Олимпийской чемпионкой — Алиной Загитовой @azagitova!!!🏆🥇⛸️ Сразу по окончании чемпионата России она будет участвовать в нашей сказке на льду, и в период новогодних каникул будет радовать вас своим необыкновенным катанием!!! ✨✨✨ Мы поздравляем нашу команду!!! Это супер новость для нас и всех любителей фигурного катания!!! 🎆🎆🎆 Билеты на нашу сказку Вы можете купить на сайте Navka.show 👆🏼👆🏼👆🏼✅ #ТатьянаНавка #АлинаЗагитова #фигурноекатание #СпящаяКрасавица #ЛегендаДвухКоролевств #сказканальду #мюзиклнальду #нашешоу #волшебствональду #navkashow #figureskating
О том, что Загитова станет участницей новогоднего спектакля, стало известно два дня назад. Об этом сообщил продюсер Евгений Вольтов. Шоу будет проходить в московском дворце спорта «Мегаспорт».
Напомним, ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также станет героиней ледового спектакля — она получила главную роль в новогодней сказке Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Постановки будут проходить в Москве на «ЦСКА-Арене» с 30 декабря по 7 января, билеты на шоу уже поступили в продажу.
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