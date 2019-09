View this post on Instagram

Ещё одна чудесная новость для всех поклонников и любителей фигурного катания!!!💯🔝🔝🔝 Наша сказочная семья "Спящей Красавицы. Легенда Двух Королевств"👸😴🧚‍♀️ пополнилась потрясающей фигуристкой, на данный момент лучшей фигуристкой Мира и Олимпийской чемпионкой — Алиной Загитовой @azagitova!!!🏆🥇⛸️ Сразу по окончании чемпионата России она будет участвовать в нашей сказке на льду, и в период новогодних каникул будет радовать вас своим необыкновенным катанием!!! ✨✨✨ Мы поздравляем нашу команду!!! Это супер новость для нас и всех любителей фигурного катания!!! 🎆🎆🎆 Билеты на нашу сказку Вы можете купить на сайте Navka.show 👆🏼👆🏼👆🏼✅ #ТатьянаНавка #АлинаЗагитова #фигурноекатание #СпящаяКрасавица #ЛегендаДвухКоролевств #сказканальду #мюзиклнальду #нашешоу #волшебствональду #navkashow #figureskating