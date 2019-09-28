Нападающий петербургского СКА Йори Лехтеря открыл счёт в матче с «Динамо». Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, на данный момент идет первый период. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Лехтеря прервал безголевую серию, которая продолжалась четыре матча. В роли его ассистентов выступили Владимир Ткачев и Сергей Плотников. Счёт был открыт на 15-й минуте встречи.

СКА и «Динамо» встречаются во второй раз в нынешнем сезоне. Предыдущий матч состоялся на ВТБ Арене в Москве и завершился победой СКА со счетом 2:0. Забитыми шайбами отметились защитник Давид Рунбланд и форвард Максим Карпов.

В предыдущей встрече с «Салаватом Юлаевым» СКА одержал победу со счетом 4:1. До этого армейцы уступили в двух играх подряд.