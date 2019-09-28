В Ледовом дворце Санкт-Петербурге завершился первый период матча между СКА и московским «Динамо». Хозяева ушли на перерыв с преимуществом в одну шайбу — 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий Йори Лехтеря, которому удалось прервать безголевую серию, длившуюся четыре матча. В роли его ассистентов выступили Владимир Ткачев и Сергей Плотников. Счёт был открыт на 15-й минуте.

На данный момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. После одиннадцати матчей подопечные Алексея Кудашова имеют в своем активе 15 набранных очков. «Динамо» идет на пятом месте с 13 очками, однако столичный клуб имеет на одну встречу меньше.

Прямая трансляция матча доступна по ссылке.