Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящей гонки в Сочи, которая состоится в рамках этапа Гран-при Формулы-1. Соревновательный уикенд начался для Квята неудачно — сначала его болид сломался на первой тренировке, затем — на третьей.

Пилот отметил, что до последних трёх гонок не сталкивался с техническими проблемами, но теперь они настигли его. Квят подчеркнул, что его команда и «Хонда» упорно работают, чтобы исправить все неполадки и предотвратить их возникновение в будущем.

Россиянин рассчитывает на то, что во время гонки пойдет дождь, чтобы воспользоваться условиями. «Если нет, все равно отработаем по максимуму», — заявил Квят, слова которого приводит «Чемпионат». Пилот подчеркнул, что шансы есть всегда, несмотря на неудачные два дня в Сочи.

«Я стартую последним, из Москвы! Но мы все равно будем атаковать», — сказал россиянин.

Напомним, старт воскресной гонки будет дан в 14:10 по московскому времени. Пилотам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженность дистанции составит 309,745 километра. Ранее синоптики предупредили, что во время соревнований могут пройти дожди и грозы.