Французская биатлонистка Анаис Бескон приостановила беговые тренировки из-за повреждения.

У спортсменки диагностирована гематома на кости. «Еще в июне я много бегала и боли никакой не было. Но потом все стало хуже – колено начало сильно болеть», — рассказала Бескон, слова которой приводит Ski-Nordique.

Спортсменка подчеркнула, что ей запретили беговые тренировки, но она может продолжить занятия на лыжероллерах. Однако передвигаться на них ей разрешено только классическим стилем.

«Приходится быть терпеливой. Все будет хорошо, но нужно подождать», – сказала француженка.

Напомним, Бескон является олимпийской чемпионкой Пхенчхана в смешанной эстафете. Также в активе спортсменки две бронзовые награды той же Олимпиады — в гонке преследования и эстафете.