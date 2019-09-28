Нападающий СКА Евгений Кетов удвоил преимущество петербургского клуба в матче с «Динамо». В начале второго периода форвард сделал счёт 2:0 в пользу хозяев.

Напомним, первая шайба была заброшена в стартовом отрезке, отличился нападающий Йори Лехтеря, которому удалось прервать безголевую серию, длившуюся четыре матча. В роли его ассистентов выступили Владимир Ткачев и Сергей Плотников. Счёт был открыт на 15-й минуте.

Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Прямая трансляция матча доступна по ссылке.

На данный момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. После одиннадцати матчей подопечные Алексея Кудашова имеют в своем активе 15 набранных очков. «Динамо» идет на пятом месте с 13 очками, однако столичный клуб имеет на одну встречу меньше.