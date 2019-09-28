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  • 18:12,  28 сентября 2019
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Караваев, Азмун и Дриусси сыграют с «Локомотивом» с первых минут

Караваев, Азмун и Дриусси сыграют с &#171;Локомотивом&#187; с первых минут
Сердар Азмун. Фото: instagram.com/zenit_spb/

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился со стартовым составом на матч с «Локомотивом». Игра будет проходить в Москве на «РЖД Арене» сегодня, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Место в воротах «сине-бело-голубых» займет голкипер Андрей Лунев, также с первых минут матч начнут Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артём Дзюба.

После десяти туров «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 23 очка. Подопечные Юрия Сёмина идут на пятом месте с 20 набранными очками. Такой же показатель имеют ещё два клуба — «Краснодар» и «Ростов». На данный момент «Ростов» встречается с «Динамо».

Прямая трансляция матча будет доступна здесь.

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