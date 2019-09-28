Российские фигуристы Ксения Столбова и Андрей Новоселов, выступающие в парном катании, откроют соревновательный сезон на этапе Кубка России в Саранске.

Об этом рассказала Валентина Тюкова, руководитель группы парного катания в Перми. Слова специалиста приводит РИА Новости. «Первое выступление Столбовой – Новоселова в сезоне на соревнованиях планируется на этапе Кубка России в Саранске, соответствующую заявку мы отправили», — заявила Тюкова.

Тренер подчеркнула, что Столбова и Новоселов будут выступать с шикарными программами и в нынешнем сезоне смогут бороться за самые высокие места.

Этап Кубка России в Саранске будет проходить в период с 9 по 13 октября. Ранее Столбова и Новоселов выступили на контрольных прокатах в Москве.