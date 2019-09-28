Российские лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых приняли участие в национальном чемпионате Германии.

На своей странице в «Инстаграме» Ретивых опубликовал фотографию с соревнований и рассказал, что выступил в спринтерской гонке на 1100 метров в туннеле. «Был придуман хороший формат, квалификацию прошли 42 из 75 участников. Было 7 забегов, каждый забег стартовал через 1 минуту, 5-6 места всегда спускались вниз по забегу», — рассказал Ретивых под публикацией.

Лыжник подчеркнул, что у спортсменов практически не было времени на отдых, так как каждая стадия соревнования стартовала через 10 минут после предыдущей.

Напомним, накануне тренер сборной России Маркус Крамер рассказал, что Устюгов, пропустивший соревнования в Тюмени, испытывает проблемы со спиной. По словам специалиста, спортсмену необходимы регулярные физиопроцедуры, которые придется делать до конца карьеры.