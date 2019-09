View this post on Instagram

Сегодня приняли участие в Чемпионате Германии, спринт 1100 метров в туннеле. Был придуман хороший формат, квалификацию прошли 42 из 75 участников. Было 7 забегов, каждый забег стартовал через 1 минуту, 5-6 места всегда спускались в низ по забегу. Так же , можно было подняться в забегах если плохо прошли квалификацию. Каждая стадия стартовала через 10 минут-отдыха особо не было. #спорт #лыжи #лыжныегонки #спринт #GR