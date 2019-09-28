Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев официально стал игроком «Ростова».

Об этом сообщается на официальном сайте команды. «Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним российским полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон», — гласит сообщение пресс-службы.

Напомним, сегодня Мамаев посетил матч «Ростова» с «Динамо», который состоялся в рамках одиннадцатого тура чемпионата России.

17 сентября Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли на свободу из колонии общего режима в Белгородской области. Спортсмены отбывали наказание за участие в двух драках и находились под стражей с октября прошлого года.

Сначала они пребывали в СИЗО «Бутырка», затем летом были этапированы в колонию. После того, как Мамаев оказался на свободе, «Краснодар» расторг с ним контракт. Кокорин, которого РФС отказалось дозаявлять на сезон, тренируется с «Зенитом-2».