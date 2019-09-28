В Москве на стадионе «РЖД Арена» стартовал футбольный матч между «Локомотивом» и «Зенитом». Игра проходит в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи доступна здесь.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 23 очка после десяти матчей. Такой же показатель у «Ростова», который уже сыграл в 11-м туре и разгромил «Динамо».

У «Локомотива» 20 набранных очков, железнодорожники идут на пятом месте чемпионата России.

Ранее главные тренеры играющих команд огласили составы на матч. У «Зенита» восстановились травмированные Сердар Азмун и Себастьян Дриусси, также с первых минут на поле вышел Вячеслав Караваев. У «Локомотива» Алексей Миранчук продолжает реабилитацию после травмы и не сыграет в сегодняшнем матче.