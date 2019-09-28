«Ростов» на своем поле одержал победу над московским «Динамо» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась с разгромным счётом 3:0 в пользу хозяев.

Ростовчанам удалось открыть счёт на 25-й минуте первого тайма, отличился Ивелин Попов, получивший передачу от Евгения Чернова. До ухода на перерыв хозяевам удалось удвоить своё преимущество благодаря точному удару Эльдора Шомуродова. Гол с передачи Алексея Ионова позволил нападающему выйти на первое место в гонке бомбардиров чемпионата России.

Во втором игровом отрезке «Ростов» довел счет до разгромного. В концовке встречи, на 82-й минуте, мяч в ворота Игоря Лещука отправил Бактийор Зайнутдинов.

Напомним, на матче присутствовал Павел Мамаев. После окончания встречи клуб официально объявил о подписании контракта с игроком.