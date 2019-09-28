Полузащитник Павел Мамаев, официально ставший игроком «Ростова», выбрал номер, под которым будет выступать в новой команде.

«В нашем клубе Павел будет выступать под десятым номером. Павел Мамаев успешно прошёл медицинское обследование в «Ростове», для него составлен план индивидуальных тренировок», — гласит сообщение на официальном сайте клуба.

Напомним, сегодня Мамаев посетил матч «Ростова» с «Динамо», который состоялся в рамках одиннадцатого тура чемпионата России.