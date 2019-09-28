Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел на первое место бомбардирской гонки Российской Премьер-Лиги. Форвард отметился голом в матче с «Динамо», теперь на его счету девять мячей, забитых в нынешнем сезоне.

По этому показателю он опередил нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, в активе которого восемь голов.

Напомним, «Ростов» разгромил «Динамо» со счётом 3:0. Помимо Шомуродова, по одному мячу в сетку ворот Игоря Лещука отправили Ивелин Попов и Бактийор Зайнутдинов. «Ростов» набрал 23 очка и делит первое место с «Зенитом», который в эти минуты на выезде встречается с «Локомотивом».

На матче в Ростове-на-Дону присутствовал Павел Мамаев. После окончания встречи клуб официально объявил о подписании контракта с игроком.