Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо присутствует на матче «Локомотива» и «Зенита». Игра проходит в Москве в рамках одиннадцатого тура чемпионата России.

Гаттузо находится на «РЖД Арене» в компании агентов Марко Трабукки и Тимура Гурцкая.

Напомним, накануне стало известно, что Гаттузо прилетел в Москву на переговоры с российским клубом.

Ранее специалист отказался от 90 процентов зарплаты, которая была положена ему до конца срока контракта в «Милане», рассчитанного еще на два года. Гаттузо признался, что уход из «Милана» стал для него непростым решением.

Матч «Зенита» с «Локомотивом» проходит в эти минуты, счёт пока не открыт — 0:0. Прямая трансляция доступна здесь.