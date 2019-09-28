Во втором периоде форвард армейцев Евгений Кетов в меньшинстве удвоил преимущество своей команды. Однако москвичам удалось сократить отставание в счете благодаря точному броску форварда Андре Петерссона. В эпизоде поучаствовали Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен.

В заключительном игровом отрезке СКА отличился ещё дважды. Сергей Плотников реализовал большинство, ему помогли Ткачев и Наиль Якупов. Затем Лехтеря оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.