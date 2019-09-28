В Ледовом дворце Санкт-Петербурге завершился хоккейный матч между СКА и московским «Динамо». Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, хозяева одержали победу с разгромным счётом 4:1.
Первая шайба была заброшена ещё в стартовой двадцатиминутке. Отличился нападающий Йори Лехтеря, которому удалось прервать безголевую серию, длившуюся четыре матча. В роли его ассистентов выступили Владимир Ткачев и Сергей Плотников.
Во втором периоде форвард армейцев Евгений Кетов в меньшинстве удвоил преимущество своей команды. Однако москвичам удалось сократить отставание в счете благодаря точному броску форварда Андре Петерссона. В эпизоде поучаствовали Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен.
В заключительном игровом отрезке СКА отличился ещё дважды. Сергей Плотников реализовал большинство, ему помогли Ткачев и Наиль Якупов. Затем Лехтеря оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
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