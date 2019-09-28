Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал подписание контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

Карпин подчеркнул, что клуб полностью уверен в Мамаеве — в противном случае, контракт бы не был подписан. Мамаев является квалифицированным игроком уровня сборной России, отметил тренер.

«Те моменты, которые произошли в его жизни, думаю, останутся в прошлом. Реанимируем и его. Думаю, настрой Павла никуда не уйдёт в течение сезона», — заявил Карпин, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист отметил, что последний год многому научил Мамаева. После общения с игроком Карпин понял, что полузащитник сможет помочь «Ростову» в будущем. Пока клуб не может заявить футболиста для участия в чемпионате России, но ожидается, что он сможет сыграть уже весной. По мнению Карпина, Мамаев будет хорошо выглядеть в центре поля практически на любой позиции.

Напомним, Мамаев уже выбрал игровой номер в своей новой команде.