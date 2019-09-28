В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился первый тайм футбольного матча между «Локомотивом» и «Зенитом». Команды ушли на перерыв без забитых голов, счёт на табло 0:0.

Во второй части игрового отрезка «Локомотив» имел возможность выйти вперёд. Нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов отправил мяч в сетку ворот Андрея Лунёва, однако после просмотра видеоповтора арбитр Михаил Вилков отменил гол.

Причиной такого решения стал фол Жоау Мариу на Себастьяне Дриусси. Именно Мариу стал автором передачи, после которой Смолов пробил по воротам.

Напомним, команды встречаются в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Ранее стало известно, что на трибунах «РЖД Арены» присутствует итальянский тренер Дженнаро Гаттузо, который заинтересован в работе в России.

Прямая трансляция матча доступна здесь.