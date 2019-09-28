Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала участницей блиц-опроса, в рамках которого выбрала самых красивых фигуриста и футболиста, а также ответила на другие вопросы.

Своим главным достижением Туктамышева назвала победу на чемпионате мира в 2015 году и призналась, что уже немного ощущает себя ветераном фигурного катания. Спортсменка сравнила судейство в её виде спорта в футболе: «И там и там бывают косяки иногда».

Самым красивым фигуристом Туктамышева назвала своего бойфренда Андрея Лазукина, среди футболистов выделила Клаудио Маркизио.

Напомним, в стартовавшем сезоне Туктамышева успела принять участие уже в двух соревнованиях. Она заняла второе место на турнире Lombardia Trophy, затем одержала победу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.