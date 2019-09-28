Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников оформил «хет-трик Горди Хоу» в матче против московского «Динамо». Хоккеист забросил шайбу, отметился результативной передачей и подрался с защитником Андреем Мироновым.

Напомним, команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

Помимо Плотникова, в составе петербургских армейцев отличились Евгений Кетов и Йори Лехтеря, оформивший дубль. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Динамо» стал Андре Петерссон.

Команды встречались второй раз в текущем сезоне, в предыдущей встрече также сильнее оказались подопечные Алексея Кудашова.