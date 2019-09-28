Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк открыл счёт в матче с «Зенитом». Он отправил мяч в ворота Андрея Лунёва на 48-й минуте.

Крыховяк получил результативную передачу от Фёдора Смолова, гол которого был отменен в первом тайме. Напомним, забил незадолго до перерыва, однако арбитр Михаил Вилков посмотрел видеоповтор эпизода и не засчитал взятие ворот из-за того, что Жоау Мариу, отдавший пас, сфолил на Себастьяне Дриусси.

Команды встречаются в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Ранее стало известно, что на трибунах «РЖД Арены» присутствует итальянский тренер Дженнаро Гаттузо, который заинтересован в работе в России.

Прямая трансляция матча доступна здесь.