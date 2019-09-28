Инженер «Торо Россо» Клаудио Балестри объяснил, почему россиянин Даниил Квят не выступил в квалификации.

Во время третьей свободной практики у Квята возникли проблемы с мотором, из-за чего он завершил сессию досрочно. «На стороне гаража Даниила возникла проблема с силовой установкой в начале третьей тренировки и мы были вынуждены её заменить. Поскольку процесс замены двигателя требует много времени, а Даниил в любом случае будет стартовать последним, мы приняли решение не торопиться и пропустить квалификацию», — заявил Балестри, слова которого приводит пресс-служба «Торо Россо».

Напомним, этот гоночный уикенд стартовал для Квята неудачно: его болид сломался не только сегодня, но и вчера, во время первой тренировки. Кроме того, FIA запретила пилоту выступать в шлеме с обновленным дизайном, который Квят подготовил специально для домашнего этапа Гран-при. По словам гонщика, шлем был раскрашен в цвета российского флага.

Гонка состоится завтра в 14:10, Квят будет стартовать последним, так ка кбыл оштрафован за замену силовой установки.