Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о востребованности Александра Кокорина и Павла Мамаева. После выхода из колонии Кокорин подписал контракт с «Зенитом», Мамаев перешёл в «Ростов».

В эфире телеканала «Матч Премьер» Аршавин отметил, что рад за обоих футболистов, и предположил, что Мамаев сможет помочь «Ростову».

«Интересное наблюдение: обычно люди из тюрьмы выходят и не могут работу найти. А здесь за Кокориным очередь, за Мамаевым очередь. Это говорит об уровне других российских футболистов», — заявил Аршавин.

Напомним, сегодня «Ростов» официально объявил о подписании контракта с Павлом Мамаевым. Футболист будет играть под десятым номером, но пока не может быть заявлен для участия в чемпионате России. Главный тренер Валерий Карпин рассчитывает, что весной Мамаев сможет играть в полную силу.