Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал эпизод, в котором арбитр Михаил Вилков отменил его гол в ворота «Зенита».

«Я Рифату Жемалетдинову сказал, что не засчитают, как только судья пошел смотреть. Это читалось. Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. В принципе, можно второе место разыгрывать. Думаю, им отдавать первое и играть за второе», — заявил Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ» в перерыве встречи.

По мнению Смолова, РПЛ составила календарь под «Зенит», в то время как «Локомотив» играет в неудобное время. При этом форвард отметил, что «Зенит» показывает достойную игру.

Матч проходит сейчас в Москве на «РЖД Арене», «Локомотив» ведет со счётом 1:0 благодаря голу Гжегожа Крыховяка.

Прямая трансляция встречи доступна здесь.