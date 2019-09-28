Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин потроллил арбитров после гола Гжегожа Крыховяка в ворота «Зенита».

После того, как мяч оказался в сетке ворот Андрея Лунёва, Сёмин трижды изобразил руками табло, как бы предлагая арбитрам посмотреть видеоповтор чистого гола. В первом тайме Михаил Вилков с помощью системы VAR отменил гол Фёдора Смолова.

Вилков не засчитал взятие ворот, так как отдавший голевую передачу Жоау Мариу сфолил на полузащитнике «сине-бело-голубых» Себастьяне Дриусси.

Матч в настоящее время проходит в Москве на «РЖД Арене», «Локомотив» ведет в счёте. Гол Крыховяка пока является единственным.

В случае победы «Локомотив» наберет 23 очка и сравняется с «Зенитом» и «Ростовом» в турнирной таблице.