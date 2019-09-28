Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг соревнований в Пекине. В стартовом матче россиянка встречалась с представительницей Пекина Пэн Шуай, получившей уайлд-кард от организаторов. Поединок завершился со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты, за это время Касаткина не смогла сделать ни одной подачи навылет. Спортсменка допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из шестнадцати. Её соперница записала на свой счет один эйс, дважды ошиблась на подаче и сделала семь брейков.

Следующей соперницей Касаткиной станет представительница Белоруссии Арина Соболенко, которая начинает борьбу со второго круга. Сегодня, 28 сентября, Соболенко стала победительницей соревнований в Ухане, обыграв в финале Элисон Риске.