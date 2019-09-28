В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч между «Локомотивом» и «Зенитом». Команды встречались в рамках одиннадцатого тура чемпионата России, «железнодорожники» одержали победу со счётом 1:0.

Автором единственного забитого гола стал полузащитник хозяев Гжегож Крыховяк, отличившийся на 48-й минуте встречи. «Локомотив» мог забить и раньше, однако арбитр Михаил Вилков отменил гол Фёдора Смолова.

Смолов отправил мяч в сетку ворот Андрея Лунёва на 38-й минуте, но Жоау Мариу, отдавший голевую передачу, в ходе эпизода сфолил на полузащитнике «Зенита» Себастьяне Дриусси. Вилков посмотрел видеоповтор и принял решение отменить взятие ворот.

В концовке встречи «Зенит» мог сравнять счёт, но Вилков вновь отменил гол, заметив игру рукой со стороны Алексея Сутормина. В эпизоде принял участие голкипер Андрей Лунёв, покинувший ворота и присоединившийся к атаке.

Таким образом, «Локомотив» набрал 23 очка, столько же у «Зенита» и «Ростова», разгромившего «Динамо» на своем поле.