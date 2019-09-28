Третья ракетка России Андрей Рублев начнет турнир ATP 250 в Пекине поединком против представителя Болгарии Григора Димитрова.

Матч первого круга состоится 30 сентября. Также на турнире выступит ещё один россиянин Карен Хачанов, однако его соперник пока неизвестен — он определится по итогам квалификации.

Если Рублёв выйдет во второй круг соревнований, его следующим соперником станет победитель пары Михаил Кукушкин (Казахстан) — Фабио Фоньини (Италия).

Призовой фонд турнира составляет 3 666 275 долларов, в основной сетке выступят 32 спортсмена. Ранее россиянин Даниил Медведев снялся с соревнований после победы на St. Petersburg Open.