Аршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил востребованность Александра Кокорина и Павла Мамаева, недавно вышедших из тюрьмы.

Кокорин подписал контракт с «Зенитом», Мамаев присоединился к составу «Ростова».

«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, сегодня «Ростов» официально объявил о подписании контракта с Павлом Мамаевым. Футболист будет играть под десятым номером, но пока не может быть заявлен для участия в чемпионате России. Главный тренер Валерий Карпин рассчитывает, что весной Мамаев сможет играть в полную силу.

Футболисты вышли на свободу 17 сентября. С октября прошлого года они отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Сначала спортсмены находились в СИЗО «Бутырка», а летом были этапированы в колонию общего режима.