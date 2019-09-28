Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, посетивший матч между «Зенитом» и «Локомотивом», рассказал о целях своего визита в Россию.

Итальянец опроверг слухи о том, что может возглавить один из российских клубов — «Динамо», «Спартак» или «Краснодар». «Это все неправда. Я приехал посмотреть футбол. Футбол есть не только в Италии, но и в других странах», — заявил Гаттузо в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

При этом итальянский специалист не стал отрицать, что может возглавить российскую команду в будущем. «Никогда не говори никогда», — сказал Гаттузо.

Гаттузо посетил «РЖД Арену» в компании агентов Марко Трабукки и Тимура Гурцкая. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0, в ходе матча были отменены два гола. Арбитр Михаил Вилков дважды обращался к системе видеоповторов.