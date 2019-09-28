Российская фигуристка Дарья Усачёва, тренирующаяся в группе Этери Туберидзе, упала при исполнении произвольной программы на этапе юниорской серии Гран-при в Загребе.

Спортсменка не смогла приземлить тройной флип. Также в своей программе Усачёва исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и три каскада: тройной лутц-двойной тулуп, тройной флип-тройной тулуп и ойлерную комбинацию из тройных лутца и сальхова.

Спортсменка набрала за свое выступление 126,10 балла, на данный момент она идет на втором месте. После короткой программы Усачева занимала первую строчку.