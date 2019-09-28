В Загребе (Хорватия) завершился этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Последними свои произвольные программы показали девушки, победу одержала представительница Южной Кореи Хэ Ин Ли.

Спортсменка шла второй после короткой программы, но лучше всех выступила в произвольной и набрала 203,40 балла в сумме. На второй строчке расположилась россиянка Дарья Усачёва, лидировавшая после первого дня соревнований. Усачёва упала с тройного флипа, что не позволило ей сохранить лидерство. Её результат по сумме двух программ — 197,19 баллов.

Ещё одна россиянка Анна Фролова, для которой этот этап стал дебютным в сезоне, стала обладательницей бронзовой награды. Спортсменка упала с тройного лутца и набрала 181,96 за две программы.