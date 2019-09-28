Предпоследний этап юниорской серии Гран-при сегодня завершился в Загребе. Впереди всего один старт, после которого определятся все участники финала. Но прикидывать, сколько россиян смогут выступить в Турине, можно уже сейчас.

Девушки

В Загребе откатались две россиянки – Дарья Усачёва и Анна Фролова, для которой нынешний этап Гран-при стал дебютным не только в сезоне, но и в карьере. Фролова показала достойный для себя результат – третье место, впереди её ждут соревнования в итальянском городе Эгна. Однако пробиться в финал Аня, скорее всего, не сможет. Усачёва заняла второе место, что делает её перспективы более радужными.

По регламенту ISU, победа на этапе дает 15 баллов, второе место – 13 и т.д.

С максимальным результатом – 30 баллами – в финал вышли только две спортсменки: россиянка Камила Валиева и американка Алиса Лю, одержавшие по две победы.

В случае с остальными нужно ждать, пока завершится последний этап, на котором выступят Ксения Синицына и кореянка Ен Чон Пак, имеющие по 13 очков. В Эгне они станут самыми сильными участницами и, скорее всего, разыграют между собой победу. Если одна станет первой, другая второй, то они гарантируют себе выход в финал с третьего и четвертого мест.

Прогнозы – дело неблагодарное, но, скорее всего, финальная шестерка будет выглядеть так: Камила Валиева, Алиса Лю, Ксения Синицына, Ен Чон Пак, Дарья Усачева, Виктория Васильева.

Юноши

В соревновании юношей история получается не менее запутанной. Здесь стопроцентным участником финала уже стал россиянин Андрей Мозалёв, у которого 30 из 30 баллов. Андрей выиграл соревнования в Загребе, до этого стал первым в Риге. Дальше идёт японец Юма Кагияма, который с 28 баллами тоже отобрался в Турин.

На последнем этапе выступит Пётр Гуменник, в активе которого уже есть одна победа. Он станет фаворитом соревнований, поэтому, скорее всего, тоже отберется в финал, если не случится непредвиденного провала. Первое, второе и возможно третье место обеспечат ему попадание в шестерку лучших.

Если он наберет 30 или 28 очков, вопросов не будет. Если же его сумма составит 26, то смотреть будут по баллам за выступления, так как с аналогичным результатом уже есть три претендента – Даниил Самсонов, Шун Сато и Артур Даниелян. Скорее всего, они все отправятся в финал, но могут быть и другие расклады.

На последний этап заявлены Андрей Кутовой и Даниэль Грассль, имеющие по 11 очков. Если один из них победит и наберет те же 26 баллов, то претендент с наименее низкими оценками будет отцеплен.

По нашим предположениям, шестерка будет выглядеть так: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Юма Кагияма, Даниил Самсонов, Шун Сато, Артур Даниелян.

Спортивные пары

В отличие от одиночников, спортивные пары уже со всем разобрались и освободили нас от необходимости вести сложные подсчеты. Уже известно, что место в финале себе гарантировали сразу пять российских пар. Единственными представителями другой страны станут немцы Анника Хокке и Роберт Кункель. Таким образом, россиянам заранее гарантированы как минимум две медали Турина.

Состав на финал будет таким: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Анника Хокке/Роберт Кункель.

Возвращаясь к соревнованиям в Загребе, стоит отметить, что победителями стали Артемьева и Назарычев, вторыми – Мухаметзянова и Миронов.

Танцы на льду

В танцах на льду не всё так просто – если парники уже откатали все свои этапы, танцорам вместе с одиночниками предстоит выступить еще раз. В финал точно прошли американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник, а также россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

Уже не вытеснят из шестерки и представителей Грузии Марию Казакову и Георгия Ревию, которые стали триумфаторами этапа в Загребе.

На соревнования в Эгне заявлены Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов, снявшиеся с одного этапа по медицинским показаниям. Сейчас у них 15 очков – если россияне выступят в Италии и займут призовое место, то станут участниками финала.

Так как действительно сильных соперников в Эгне не будет, в число сильнейших также попадут Диана Дэвис и Глеб Смолкин – они отберутся с последнего, шестого места. Перед ними проскочат французы Лоисия Деможе и Тео Ле Мерсье, имеющие столько же очков (26), но набравшие больше баллов за прокаты.

Расклад на финал: Нгуен/Колесник, Шанаева/Нарижный, Худайбердиева/Назаров, Казакова/Ревия, Деможе/Ле Мерсье, Дэвис/Смолкин.