Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал высказывание нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова о том, что «Зениту» можно досрочно давать первое место, а остальные команды разыграют между собой второе и третье.

«Смолов заговорил… Хвала Хорватия. GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность», — написал Траньков на своей странице в «Твиттере».

Напомним, резкое высказывание Смолов сделал в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» в перерыве матча «Локомотива» с «Зенитом». Арбитр Михаил Вилков после просмотра видеоповтора отменил гол Смолова в ворота Андрея Лунёва.

Несмотря на это, «железнодорожникам» удалось одержать победу со счётом 1:0, автором единственного забитого гола стал Гжегож Крыховяк. Команды сравнялись в турнирной таблицы, набрав по 23 очка.