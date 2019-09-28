Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче одиннадцатого тура чемпионата России. Игра в Москве на «РЖД Арене» завершилась со счётом 0:1 в пользу хозяев.

По мнению Оздоева, в матче было много борьбы, но «Локомотив» выглядел не лучше «Зенита». Также футболист отметил, что отмена гола в концовке матча не подкосит команду перед Лигой чемпионов. «Забиваешь голы, но понимаешь в таких ситуациях, что надо подождать VAR. Странно, что в начале матча не посмотрели повтор. Стопроцентный пенальти на мне, но судья решил иначе», — заявил Оздоев, слова которого приводит «Чемпионат».

Оздоев подчеркнул, что «Зенит» начал активно, но «Локомотив» смог вступить в борьбу и хорошо действовал на контратаках, поджидая соперника на своей половине поля.