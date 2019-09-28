Хабиб: Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдёт в России

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

После встречи Нурмагомедов опубликовал пост в «Инстаграме», в котором сообщил, что его следующий бой может пройти в России. «Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдёт в России», — написал Хабиб под фотографией.

Ранее сообщалось, что в следующий раз Нурмагомедов выйдет в октагон весной 2020 года. Пока точно неизвестно, кто станет соперником россиянина. Скорее всего, это будет либо Тони Фергюсон, либо Жорж Сен-Пьер.

Напомним, 7 сентября россиянин защитил титул чемпиона UFC. Он выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником стал американец Дастин Порье. Нурмагомедов одержал досрочную победу в третьем раунде, применив к сопернику удушающий прием. После окончания поединка Порье не сдержал эмоций и расплакался прямо в октагоне.