Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче с «Локомотивом». Игра состоялась в рамках 11-го тура чемпионата России и завершилась со счётом 0:1.

«Столько судей сидит, неужели никто не увидел фол на Оздоеве в начале игры? К сожалению, пропустили необязательный гол. Дальше — пытались, но плохо получалось», — заявил Семак, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер подчеркнул, что игроки «Зенита» сами предоставили «Локомотиву» возможность быстро контратаковать.

Также Семак прокомментировал изменения в составе и объяснил, что нужно понимать сильные качества игроков, анализировать их. «Пытались максимально насытить центр поля, дать возможность сыграть наибольшему числу игроков, не игравших в Кубке», — сказал Семак.

Напомним, автором единственного забитого гола стал полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. В ходе матча арбитр отменил два мяча, один в ворота «Зенита», второй — «Локомотива». Команды сравнялись по количеству набранных очков и вместе с «Ростовом» лидируют в турнирной таблице.