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Павел Мамаев стал игроком «Ростова»

«Ростов» объявил о подписании контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Футболист уже выбрал игровой номер в новой команде — десятый. «Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним российским полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон», — гласит сообщение на официальном сайте «Ростова».

«Зенит» проиграл «Локомотиву»

В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч между «Локомотивом» и «Зенитом». Команды встречались в рамках одиннадцатого тура чемпионата России, «железнодорожники» одержали победу со счётом 1:0. Автором единственного забитого гола стал полузащитник хозяев Гжегож Крыховяк, отличившийся на 48-й минуте встречи. «Локомотив» мог забить и раньше, однако арбитр Михаил Вилков отменил гол Фёдора Смолова.

СКА разгромил «Динамо»

В Ледовом дворце Санкт-Петербурге состоялся хоккейный матч между СКА и московским «Динамо». Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, хозяева одержали победу с разгромным счётом 4:1. В составе армейцев отличились Сергей Плотников, Евгений Кетов и Йори Лехтеря, оформивший дубль. У «Динамо» единственную шайбу забросил Андре Петерссон.

Россия обыграла Кению на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу одержала восьмую победу в десяти матчах Кубка мира. Со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:22) была повержена команда Кении, которая является аутсайдером турнира. Российская команда набрала 23 очка и занимает третье место на Кубке мира, подопечные Серджио Бузато уже гарантировали себе бронзовые медали.

Следующий бой Хабиба может пройти в России

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.После встречи Нурмагомедов опубликовал пост в «Инстаграме», в котором сообщил, что его следующий бой может пройти в России. «Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдёт в России», — написал Хабиб под фотографией.