ФК «Монако» на своем поле принимал «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Игра состоялась на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В матче принял участие российский полузащитник Александр Головин, вышедший на поле в стартовом составе. Он отыграл 78 минут, после чего был заменен на Адриена Силву.

В составе победителей забитыми голами отметились нападающие Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани, Желсон Мартинш и Бальде Кейта. Слимани также занес себе в актив две результативные передачи.

У «Бреста» единственный гол забил нападающий Александр Менди, результативный пас отдал полузащитник Жюльен Фоссюрье.

На данный момент «Монако» идет на 12-й строчке турнирной таблицы с 9 набранными очками.