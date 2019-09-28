Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба не смог прокомментировать поражение от «Локомотива» в матче одиннадцатого тура чемпионата России.

«Нечего сказать, безобразный матч в нашем исполнении», — заявил Дзюба, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, игра состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного забитого гола стал полузащитник хозяев Гжегож Крыховяк, отличившийся на 48-й минуте встречи. «Локомотив» мог забить и раньше, однако арбитр Михаил Вилков отменил гол Фёдора Смолова.

В концовке «Зенит» сравнял счёт, но взятие ворот снова не было засчитано — после просмотра видеоповтора арбитр указал на игру рукой.

Команды набрали по 23 очка и лидируют в турнирной таблице вместе с «Ростовом», который разгромил «Динамо».