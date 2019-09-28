Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участие в предсезонном матче с «Каролиной Харрикейнз».

Об этом сообщает североамериканский журналист Изабель Хуршудян со ссылкой на главного тренера клуба Тодда Рирдена. Ранее россиянин уже пропустил встречу с «Сент-Луис Блюз».

Напомним, в прошлом сезоне Овечкин принял участие в 101 матче во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков по системе «гол+пас». «Вашингтон Кэпиталз» вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, уступив «Каролине Харрикейнз» в семи матчах.

Ранее Овечкин рассказал о возможном завершении карьеры после окончания контракта в 2021 году. Хоккеист присоединился к составу «Вашингтона» в 2005 году, до этого он выступал за «Динамо». Также он провел в «Динамо» сезон 2012/13 из-за локаута в НХЛ.