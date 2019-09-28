Сборная России по волейболу встретится с Бразилией в матче Кубка мира среди женских команд. Игра будет проходить сегодня, 29 сентября, и начнется в 8:00 по московскому времени.

Команды встретятся в одиннадцатом туре соревнований, игра состоится в Осаке (Япония) на «Эдион Арене». Накануне подопечные Серджио Бузато досрочно гарантировали себе как минимум бронзовые награды, одержав победу над сборной Кении.

Сборная России провела десять матчей на Кубке мира и выиграла восемь раз. Помимо Кении, были повержены команды Нидерландов, Камеруна, Японии, Южной Кореи, Сербии, Аргентины и Доминиканской Республики. На счету россиянок два поражения — от сборной Китая и команды США.

Напомним, Серджио Бузато является временно исполняющим обязанности главного тренера. Он занял эту должность после того, как команду покинул Вадим Панков.