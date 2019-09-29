В Осаке (Япония) на «Эдион Арене» стартовал матч между женскими сборными России и Кении. Команды встречаются в рамках Кубка мира по волейболу.

Игра началась в 8:00 по московскому времени. Подопечные Серджио Бузато проводят уже одиннадцатую встречу на турнире. Накануне россиянки разгромили сборную Кении и досрочно обеспечили попадание в тройку призеров турнира — команде гарантированы как минимум бронзовые медали.

Помимо Кении, на текущих соревнованиях были повержены команды Нидерландов, Камеруна, Японии, Южной Кореи, Сербии, Аргентины и Доминиканской Республики. На счету россиянок два поражения — от сборной Китая и команды США.

Напомним, Серджио Бузато является временно исполняющим обязанности главного тренера. Он занял эту должность после того, как команду покинул Вадим Панков.