Женская сборная России по волейболу сыграет с командой Бразилии в одиннадцатом туре Кубка мира. Игра будет проходить в Осаке (Япония) сегодня, 28 сентября, и начнется в 8:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее подопечные Серджио Бузато провели десять матчей, в восьми из которых одержали победы. Так, Россия оказалась сильнее сборных Нидерландов, Камеруна, Японии, Южной Кореи, Сербии, Аргентины, Кении и Доминиканской Республики.

На счету россиянок два поражения — от сборной Китая и команды США.