«Бенфика» обыграла «Виторию Сетубал» в матче седьмого тура чемпионата Португалии по футболу. Игра проходила в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий «Бенфики» Винисиус Мораис, который отличился в середине второго тайма. Эта победа стала для лиссабонского клуба четвертой подряд в рамках португальского чемпионата.

На данный момент «Бенфика» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 18 очков. В среду, 2 октября, португальскому клубу предстоит сыграть с «Зенитом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.

В первом туре «Зенит» вничью сыграл с «Лионом», «Бенфика» проиграла «Лейпцигу».