На «Автодроме Сочи» состоится гонка российского этапа Гран-при Формулы-1, старт будет дан в 14:10 по московскому времени. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят будет стартовать с последней позиции.

Гонщик был оштрафован за смену силовой установки на своем болиде. Кроме того, он не принял участие в квалификации, так как в это время на его машине вновь меняли мотор. Соревновательный уикенд не задался для Квята с самого начала — его болид сломался на первой тренировке, возникли проблемы с топливной системой. Вторая практика прошла без затруднений, но во время третьей сессии машина вновь дала сбой.

Кроме того, FIA запретила пилоту выступать в шлеме с обновленным дизайном, который Квят подготовил специально для домашнего этапа Гран-при. По словам гонщика, шлем был раскрашен в цвета российского флага.

Пилотам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженность дистанции составит 309,745 километра. Ранее синоптики предупредили, что во время соревнований могут пройти дожди и грозы.