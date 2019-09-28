В Екатеринбурге состоится футбольный матч между «Уралом» и ЦСКА. Команды встретятся в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер Лиги, стартовый свисток прозвучит в 11:30 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.

На данный момент ЦСКА располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 22 очка в после десяти матчей. В случае победы подопечные Виктора Гончаренко станут лидерами чемпионата. «Урал» располагается на шестой строчке и имеет 14 очков.

Армейцы проводят серию удачных матчей: московская команда одержала четыре победы подряд — над «Ахматом», «Арсеналом», «Тамбовом» и «Краснодаром».

«Урал» в предыдущем туре сыграл вничью с «Арсеналом», до этого обыграл «Спартак».