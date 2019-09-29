В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч между «Спартаком» и «Оренбургом». Команды встретятся в рамках одиннадцатого тура чемпионата России. Матч пройдет сегодня, 29 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Прямая трансляция будет доступна здесь.

После десяти сыгранных матчей «Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 14 очков. «Оренбург» находится в зоне вылета — на 15-м месте с 8 очками.

Подопечным Олега Кононова не удается победить в чемпионате России на протяжении уже трёх туров. «Красно-белые» потерпели три поражения подряд — от «Зенита», «Урала» и «Уфы». «Оренбург» в прошлом матче уступил «Локомотиву», до этого обыграл «Рубин» и «Уфу».