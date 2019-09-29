«Краснодар» на своем поле примет тульский «Арсенал» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 29 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

После десяти туров чемпионата «Краснодар» идет на пятом месте турнирной таблицы и имеет в своем активе 20 очков. В случае победы команда сравняется с «Зенитом», «Локомотивом» и «Ростовом».

В предыдущем матче «Краснодар» уступил ЦСКА, до этого одержал две победы подряд — над «Уралом» и «Крыльями Советов».

«Арсенал» идёт на седьмом месте с 14 набранными очками. В девятом туре туляки вничью сыграли с «Уралом», до этого потерпели два поражения — от «Зенита» и ЦСКА.